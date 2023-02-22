Лютий, 21 в 23:13

Італія підтримує скликання Саміту миру та вдячна за формулу миру, представлену президентом України Володимиром Зеленським на саміті лідерів G20 на Балі у листопаді минулого року.

Про це йдеться у спільній декларації, підписаній Володимиром Зеленським та прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

–Італія віддана справедливому миру для України, заснованому на формулі миру, та підтверджує свою відданість активній роботі з Україною над мирним планом із десяти пунктів, – йдеться у декларації.

Президент України та голова Ради міністрів Італійської Республіки “підтверджують свою непохитну підтримку принципів міжнародного права, непорушності кордонів і права кожної держави обирати власний шлях і механізми безпеки; відзначають готовність залишатися повністю відданими політиці невизнання незаконної анексії територій України Росією”.

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Крім того, у документі йдеться про підтримку Україною та Італією відданості зміцненню спільних зусиль для забезпечення подальшого прогресу на шляху впровадження стандартів ЄС і НАТО та інтеграції України до Європейського Союзу й Північноатлантичного альянсу.

–Італійська Республіка висловлює готовність відігравати ключову роль у відбудові України, зокрема через міжвідомчу Координаційну платформу донорів, узгоджену між Україною, Групою семи, міжнародними фінансовими організаціями та іншими ключовими партнерами, – йдеться у документі.

Зеленський і Мелоні також “згодні з можливістю організувати в Італії італійсько-українську конференцію для обговорення характеру підтримки та співпраці, яку ми можемо розвивати в контексті відбудови”.

Водночас, під час спільної із Джорджією Мелоні пресконференції у Києві, президент Зеленський заявив, що знає про китайський “мирний план”, але вважає, що має бути єдиний мирний план для завершення війни в Україні.

– Міністр закордонних справ (Дмитро Кулеба. – Ред.) мені сказав, що відбулося неформальне спілкування, його діалог із колегою з Китаю. І справді розповів, що в них є ідеї, відповідно, документ або резолюція… Мені здається, що є наша формула миру, яку підтримала вже велика кількість держав, – сказав Зеленський.

Президент України повідомив, що голосування в Генеральній асамблеї ООН за резолюцію щодо української “формули миру” відбудеться 23 лютого.

– Ми чекаємо, що підтримають наші ініціативи і 23 лютого в ООН, коли відбудеться голосування щодо нашої резолюції, щоб була одна позиція.

Президент України додав, що наразі не бачив жодного офіційного документа, в якому був би викладений “мирний план” за версією Китаю, однак Київ зацікавлений, щоб якомога більше країн світу були залучені до роботи над завершенням російсько-української війни.

– Ми зацікавлені, щоб усі держави європейські, держави всього світу, безумовно, і Індія, і вся Африка, і Китай, щоб усі вони були залучені до того, щоб завершилася ця війна, та щоб підтримали нашу, мені здається, справедливу формулу миру, – заявив Зеленський.

Примітно, що в порядку денному ГА ООН наразі відсутня згадка про голосування щодо зазначеного питання 23 лютого. Замість цього наявне голосування за резолюцію про підтримку територіальної цілісності України, яка голосується з 2014 року, воно відбудеться 22 лютого.