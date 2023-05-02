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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Оборонна співпраця і конфіскація активів РФ: про що говорили Зеленський і Трюдо

Оборонна співпраця і конфіскація активів РФ: про що говорили Зеленський і Трюдо
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої обговорили низку важливих для двох держав тем.

Серед них – програма довгострокової оборонної співпраці між Україною та Канадою, а також заходи для початку конфіскації російських активів.

– Обговорили програму довгострокової оборонної співпраці. Відзначив початок конфіскації російських активів і закликав до посилення санкційного тиску на Росію, – зазначив глава держави.

За словами президента України, під час розмови з Джастіном Трюдо вони узгодили позиції напередодні саміту НАТО та інших міжнародних заходів.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Джастін Трюдо, Канада
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