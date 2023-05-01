Верещук закликала українців виїжджати з ТОТ і відмовлятися від паспортів РФ
Українців на тимчасово окупованих російськими військами територіях закликають не погоджуватися на російське громадянство, відкидати співпрацю з окупантами, за можливості виїжджати з ТОТ та чекати на звільнення Збройними силами України.
Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.
– Мої рекомендації українцям на тимчасово окупованих територіях залишаються незмінними: російські паспорти не брати, з окупантами не співпрацювати, за можливості виїхати, чекати на ВСУ, – заявила вона.
Заява Верещук має цілком протилежний характер тій рекомендації, яку вчора озвучив уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
Омбудсмен Дмитро Лубінець порекомендував українцям на тимчасово окупованих територіях не відмовлятися від російських паспортів, щоб вижити та не викликати зайвих підозр.