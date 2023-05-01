Верещук закликала українців виїжджати з ТОТ і відмовлятися від паспортів РФ

Українців на тимчасово окупованих російськими військами територіях закликають не погоджуватися на російське громадянство, відкидати співпрацю з окупантами, за можливості виїжджати з ТОТ та чекати на звільнення Збройними силами України.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Мої рекомендації українцям на тимчасово окупованих територіях залишаються незмінними: російські паспорти не брати, з окупантами не співпрацювати, за можливості виїхати, чекати на ВСУ, – заявила вона.

Заява Верещук має цілком протилежний характер тій рекомендації, яку вчора озвучив уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Омбудсмен Дмитро Лубінець порекомендував українцям на тимчасово окупованих територіях не відмовлятися від російських паспортів, щоб вижити та не викликати зайвих підозр.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.