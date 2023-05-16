Буданов визнав, що до частини підривів медійних осіб у РФ причетні агенти ГУР

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов визнав, що частина підривів медійних осіб у Росії – справа рук агентів ГУР.

Він не уточнив імен і прізвищ медійних осіб, проте зазначив, що низка публічних випадків стала так званим надбанням суспільства.

– Давайте так. Дуже багато кого вже дістали. Медійні, публічні випадки, які стають надбанням суспільства, як кажуть. Коли ви переходите на особистості, то я мушу вам відповісти, як класично відповідають будь-які спеціальні служби світу. Ми не можемо коментувати цю ситуацію, а цю інформацію ми не можемо підтвердити чи спростувати, – сказав керівник ГУР.

За словами Буданова, російський ворог дезорієнтований, однак окупанти мають серйозну оборону. На його думку, більшість проросійського контингенту в тимчасово окупованому Криму одразу втече після того, як туди зайдуть воїни ЗСУ.

Джерело: Різні люди

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.