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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Буданов визнав, що до частини підривів медійних осіб у РФ причетні агенти ГУР

Кирило Буданов
Фото: Міноборони

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов визнав, що частина підривів медійних осіб у Росії – справа рук агентів ГУР.

Він не уточнив імен і прізвищ медійних осіб, проте зазначив, що низка публічних випадків стала так званим надбанням суспільства.

– Давайте так. Дуже багато кого вже дістали. Медійні, публічні випадки, які стають надбанням суспільства, як  кажуть. Коли ви переходите на особистості, то я мушу вам відповісти, як класично відповідають будь-які спеціальні служби світу. Ми не можемо коментувати цю ситуацію, а цю інформацію ми не можемо підтвердити чи спростувати, – сказав керівник ГУР.

За словами Буданова, російський ворог дезорієнтований, однак окупанти мають серйозну оборону. На його думку, більшість проросійського контингенту в тимчасово окупованому Криму одразу втече після того, як туди зайдуть воїни ЗСУ.

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Джерело: Різні люди

Війна в Україні, Кирило Буданов, Міноборони України, Розвідка
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