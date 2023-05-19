Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ скликала Радбез через постачання зброї Україні: в ООН відповіли

РФ скликала Радбез через постачання зброї Україні: в ООН відповіли
Фото: Getty Images

Заступник високого керівника ООН із питань роззброєння Адедеджі Ебо вказав Росії, яка скликала Раду безпеки для обговорення постачання зброї Україні, що армія РФ сама отримує озброєння з-за кордону.

Про це він заявив під час засідання Ради Безпеки, доповідаючи від секретаріату ООН.

За його словами, інформація про постачання систем озброєння та боєприпасів Україні доступна у відкритих джерелах. Зокрема, про важке озброєння, танки, БТР, літаки, великокаліберні артилерійські системи, ракетні комплекси, безпілотники, боєприпаси з дистанційним управлінням, стрілецьку зброю та інше.

– Надходять повідомлення, що держави передають або планують передати зброю, наприклад, безпілотники та боєприпаси російським Збройним силам для використання в Україні. ЗМІ повідомляють про передавання основних видів звичайного озброєння, включно з артилерійськими ракетними системами, недержавним угрупованням, які беруть участь у війні в Україні, – сказав він.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало від початку повномасштабного вторгнення 23 821 жертву серед цивільного населення в Україні. Серед них близько 8 836 вбитих і 14 985 поранених, проте реальна кількість жертв може бути набагато більшою.

Читайте також
Зеленський затвердив склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму
Володимир Зеленський

Армія Росії, Безпілотники, Війна в Україні, ООН, Радбез ООН
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Київській області лунають вибухи під час тривоги: що відомо
РФ скликала Радбез через постачання зброї Україні: в ООН відповіли
У Херсоні лунають вибухи: попередньо, атака по Корабельному району і передмістю
Вибух
У Чернігівській області пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги
РФ скликала Радбез через постачання зброї Україні: в ООН відповіли
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
Удари РФ по Нікополю та Сумській області: 450-й день війни
РФ скликала Радбез через постачання зброї Україні: в ООН відповіли
Відео
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
Жахи полону: історія бійця ЗСУ, який побував у російських застінках
РФ скликала Радбез через постачання зброї Україні: в ООН відповіли
Геть серп і молот: у Києві декомунізують щит Батьківщини-матері
Батьківщина мати
З тризубом і байрактарами! Які вишиванки популярні серед українців
вишиванки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.05.2023)
РФ скликала Радбез через постачання зброї Україні: в ООН відповіли
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь