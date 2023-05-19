РФ скликала Радбез через постачання зброї Україні: в ООН відповіли

Заступник високого керівника ООН із питань роззброєння Адедеджі Ебо вказав Росії, яка скликала Раду безпеки для обговорення постачання зброї Україні, що армія РФ сама отримує озброєння з-за кордону.

Про це він заявив під час засідання Ради Безпеки, доповідаючи від секретаріату ООН.

За його словами, інформація про постачання систем озброєння та боєприпасів Україні доступна у відкритих джерелах. Зокрема, про важке озброєння, танки, БТР, літаки, великокаліберні артилерійські системи, ракетні комплекси, безпілотники, боєприпаси з дистанційним управлінням, стрілецьку зброю та інше.

– Надходять повідомлення, що держави передають або планують передати зброю, наприклад, безпілотники та боєприпаси російським Збройним силам для використання в Україні. ЗМІ повідомляють про передавання основних видів звичайного озброєння, включно з артилерійськими ракетними системами, недержавним угрупованням, які беруть участь у війні в Україні, – сказав він.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало від початку повномасштабного вторгнення 23 821 жертву серед цивільного населення в Україні. Серед них близько 8 836 вбитих і 14 985 поранених, проте реальна кількість жертв може бути набагато більшою.

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