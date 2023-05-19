Зеленський затвердив склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя, а також затвердив її персональний склад.

Про це йдеться в указі глави держави №283/2023, оприлюдненому на офіційному сайті Офісу президента. Зокрема, у документі затверджено склад Консультативної ради.

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До складу Консультативної ради увійшли президент, керівник Офісу президента та його заступники, до відання яких віднесені питання регіональної політики, інформаційної політики, зовнішньої політики та стратегічного партнерства, європейської та євроатлантичної інтеграції, національної безпеки та оборони, секретар РНБО, постійний представник президента України в АР Крим, його перший заступник, директор Націнституту стратегічних досліджень, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, міністр культури та інформаційної політики, міністр закордонних справ та інші.

Зеленський зазначив, що Україна продовжує роботу заради звільнення Криму від російських окупантів та його повноцінного повернення в державну систему.

– Готуємося до реінтеграції Криму. Це дуже важливо. Зокрема, я підписав указ щодо Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції нашого Криму та міста Севастополя. Це вже про конкретику повернення Криму в Україну, наших людей додому, – наголосив президент.

Джерело : Офіс президента

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