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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Навчання пілотів і надія на винищувачі: що відомо про F-16 для України після саміту G7

Навчання пілотів і надія на винищувачі: що відомо про F-16 для України після саміту G7
Фото: Getty Images

Лідери світу озвучили важливі для України рішення та підтримку для ЗСУ під час саміту Великої сімки. Зокрема, було озвучено про готовність до навчань українських пілотів та ймовірності подальшого постачання сучасних винищувачів, щоб допомогти побороти російську агресію.

Факти ICTV підсумували, що змінилося для України після саміту G7. Серед важливих рішень – створення авіаційної коаліції та надія на те, що ЗСУ все ж таки отримають необхідні F-16.

Рішення після саміту G7

Після саміту Великої сімки стало відомо, що Сполучені Штати Америки розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Іноземні журналісти зазначають, що публічно передати Україні винищувачі поки не обіцяла жодна країна, проте низка держав висловили про готовність почати цей процес.

Серед ймовірних країн – Нідерланди, Бельгія та Данія. Водночас Норвегія почала виводити з експлуатації F-16 в очікуванні сучасніших F-35, що може свідчити про те, що країна надалі передасть літаки Україні.

У Міністерстві оборони України заявили, що розраховують на отримання західних винищувачів восени 2023 року. Проте низка джерел стверджують, що цей процес може відбутися не настільки швидко, як розраховує Україна.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив про створення авіаційної коаліції та початок навчання пілотів вже влітку. Згодом президент України Володимир Зеленський запевнив, що ці літаки не планують використовувати для проникнення на територію Росії.

Винищувачі F-16 здатні значно покращити ситуацію на полі бою. Сучасні літаки ефективно завдають прицільних ударів, знищують системи протиповітряної оборони ворога, б’ють вогнем по командним пунктам, складам боєприпасів та маршрутам постачання ворожого озброєння.

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Війна в Україні, Велика сімка, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, Літаки, Ріші Сунак, Саміт, Україна-США
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