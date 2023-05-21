Коли будуть винищувачі, Україна виграє цю війну: Ігнат пояснив важливість F-16

Коли партнери нададуть Україні винищувачі F-16, наша країна виграє у війні, що розв’язана Росією. Ці літаки стануть на бойове чергування у різних регіонах.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він підкреслив, що винищувачі F-16 є багатоцільовими літаками і можуть працювати як по наземних, так і надводних, повітряних цілях. Також ці літаки допоможуть прикрити територію, де немає ППО.

– Я вам скажу більше, коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Ми наголошували нашим партнерам на необхідності для України F-16, бо не можемо ми тими засобами ППО, які існують ще з радянських часів, прикрити всю територію України. Ми отримуємо постачання західних систем ППО: NASAMS, IRIS-T, Patriot і вже SAMP/T, а також ППО сухопутних військ, з основних – Crotale, Gepard, Avenger, – каже Ігнат.

За його словами, оскільки територія України досить велика, а лінія фронту з урахуванням Білорусі, Придністров’я та чорноморського узбережжя становить понад 2,5 тисячі кілометрів, то захистити всю цю територію системами ППО не виходить.

– Тому нам потрібен F-16, який має винищувальне прикриття, він також є частиною ППО. Винищувач може працювати з повітряним цілям як знизу, так і зверху. Там, де немає ППО, працюватиме F-16, – повідомив Ігнат.

Крім того, коли в Україні з’являться на озброєнні літаки F-16, ефективність застосування ракет HARM, керованих авіабомб JDAM та інших збільшиться в рази.

– F-16 допоможе нашим наземним військам швидко деокупувати українські території, бо завдаватимуть удари по ворожих командних пунктах, військових угрупованнях, логістичним ланцюгам постачання. Так само ці винищувачі здатні навести порядок і на морі, маючи протикорабельні ракети. F-16 – багатоцільовий літак, який може працювати по наземним, повітряним та надводним цілям, тому що має на озброєнні і ракети Гарпун у тому числі, – резюмував Ігнат.

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