Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Коли будуть винищувачі, Україна виграє цю війну: Ігнат пояснив важливість F-16

F-16
Фото: Depositphotos

Коли партнери нададуть Україні винищувачі F-16, наша країна виграє у війні, що розв’язана Росією. Ці літаки стануть на бойове чергування у різних регіонах.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він підкреслив, що винищувачі F-16 є багатоцільовими літаками і можуть працювати як по наземних, так і надводних, повітряних цілях. Також ці літаки допоможуть прикрити територію, де немає ППО.

– Я вам скажу більше, коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Ми наголошували нашим партнерам на необхідності для України F-16, бо не можемо ми тими засобами ППО, які існують ще з радянських часів, прикрити всю територію України. Ми отримуємо постачання західних систем ППО: NASAMS, IRIS-T, Patriot і вже SAMP/T, а також ППО сухопутних військ, з основних – Crotale, Gepard, Avenger, – каже Ігнат.

За його словами, оскільки територія України досить велика, а лінія фронту з урахуванням Білорусі, Придністров’я та чорноморського узбережжя становить понад 2,5 тисячі кілометрів, то захистити всю цю територію системами ППО не виходить.

– Тому нам потрібен F-16, який має винищувальне прикриття, він також є частиною ППО. Винищувач може працювати з повітряним цілям як знизу, так і зверху. Там, де немає ППО, працюватиме F-16, – повідомив Ігнат.

Читайте також
Коли Україна сподівається отримати F-16: в Міноборони озвучили терміни
Винищувачі F-16

Крім того, коли в Україні з’являться на озброєнні літаки F-16, ефективність застосування ракет HARM, керованих авіабомб JDAM та інших збільшиться в рази.

– F-16 допоможе нашим наземним військам швидко деокупувати українські території, бо завдаватимуть удари по ворожих командних пунктах, військових угрупованнях, логістичним ланцюгам постачання. Так само ці винищувачі здатні навести порядок і на морі, маючи протикорабельні ракети. F-16 – багатоцільовий літак, який може працювати по наземним, повітряним та надводним цілям, тому що має на озброєнні і ракети Гарпун у тому числі, – резюмував Ігнат.

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вагнер розбито: Череватий прокоментував заяви Пригожина про “вихід” із Бахмуту
Бахмут, Череватий
Вибухи у Дніпрі та обстріл Торецька: що відбувається на 452-й день війни
Коли будуть винищувачі, Україна виграє цю війну: Ігнат пояснив важливість F-16
Окупанти поширили фейк про “зникнення Залужного” на тлі напруги в Бахмуті – Маляр
Валерій Залужний
Допомагають РФ обходити санкції: в Єврокомісії анонсували обмеження проти 90 компаній
Урсула фон дер Ляєн
На Дніпропетровщині лунають вибухи: що відомо
Вибух
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
Коли будуть винищувачі, Україна виграє цю війну: Ігнат пояснив важливість F-16
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
Коли будуть винищувачі, Україна виграє цю війну: Ігнат пояснив важливість F-16
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
Коли будуть винищувачі, Україна виграє цю війну: Ігнат пояснив важливість F-16
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
Коли будуть винищувачі, Україна виграє цю війну: Ігнат пояснив важливість F-16
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь