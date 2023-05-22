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Валентина Летяк, редакторка стрічки

ПА НАТО визнала злочини РФ проти України геноцидом

НАТО
Фото: Depositphotos

Парламентська асамблея НАТО 22 травня ухвалила декларацію щодо визнання злочинів РФ проти України геноцидом, а російського режиму – рашизмом.

Про це повідомив голова постійної делегації України у ПА НАТО, народний депутат Єгор Чернєв.

За його словами, цей документ матиме далекосяжні політичні наслідки.

– Крім того, ПА НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом блоку, і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО. Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані, – додав нардеп.

Чернєв уточнив, що йдеться про підтримку міжнародного трибуналу, допомогу Україні до перемоги і після неї, засудження ідеології рашизму, відновлення територіальної цілісності, санкції, репарації, план Маршалла тощо.

– Фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами, – підсумував він.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко анонсував ухвалення декларації Парламентської асамблеї НАТО з конкретними пропозиціями на адресу саміту країн-членів військового блоку, який відбудеться в липні у Вільнюсі, щодо майбутнього членства України.

Війна в Україні, Геноцид, НАТО, Російська агресія, Україна-НАТО
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