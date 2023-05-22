Буде конкретика щодо членства України: Корнієнко про декларацію ПА НАТО

Декларація Парламентської асамблеї НАТО міститиме конкретні пропозиції на адресу саміту країн-членів військового блоку, який відбудеться в липні у Вільнюсі, щодо майбутнього членства України.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, який наразі у складі української делегації перебуває на весняній сесії ПА НАТО в Люксембурзі.

– Підсумковий документ буде максимально наповнений необхідними Україні формулюваннями. Ми маємо розуміти, що тут зібрано понад 40 країн. Звичайно, голосувати будуть тільки члени парламентів країн НАТО. У кожного є свої пропозиції та бачення. Ми дуже глибоко пропрацювали текст декларації і політично досягли повного консенсусу з партнерами, що посили та сигнали декларації мають бути дуже конкретними. Україна має бути членом НАТО, – наголосив український парламентар.

За його словами, члени блоку мають зрозуміти, знайти правильні формулювання та підходи на Вільнюському саміті у липні.

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у столиці Литви – Вільнюсі.

Фото: Олександр Корнієнко

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