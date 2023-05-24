РФ планує відправити курсантів на війну проти України – ЦНС
Російське керівництво планує відправити на війну проти України своїх курсантів. Наразі вони проходять навчання на кордоні з Україною.
Про це повідомляє Центр національного спротиву. За даними ЦНС, російські курсанти проходять навчання в бойових умовах у Курській і Брянській областях РФ.
– Стажування відбувається на опорних пунктах підрозділів 4 тд 1 ТА (Брянська область РФ) та 76 ДШД (Курська область РФ). Ці обʼєднання забезпечують прикриття кордону з Україною, – йдеться у повідомленні.
У ЦНС наголошують, що надалі курсантів планують залучати до бойових дій на території Російської Федерації.
Факти ICTV публікували матеріал, як правильно здатися в полон російським військовим. Україна поважає міжнародне право, тому окупанти мають можливість зробити це добровільно.
Джерело: Центр національного спротиву
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