Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ планує відправити курсантів на війну проти України – ЦНС

російські військові
Фото: Міноборони

Російське керівництво планує відправити на війну проти України своїх курсантів. Наразі вони проходять навчання на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. За даними ЦНС, російські курсанти проходять навчання в бойових умовах у Курській і Брянській областях РФ.

– Стажування відбувається на опорних пунктах підрозділів 4 тд 1 ТА (Брянська область РФ) та 76 ДШД (Курська область РФ). Ці обʼєднання забезпечують прикриття кордону з Україною, – йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголошують, що надалі курсантів планують залучати до бойових дій на території Російської Федерації.

Факти ICTV публікували матеріал, як правильно здатися в полон російським військовим. Україна поважає міжнародне право, тому окупанти мають можливість зробити це добровільно.

Читайте також
Події у Бєлгородській області серйозно підірвали імідж Путіна – військовий експерт
РФ планує відправити курсантів на війну проти України – ЦНС

Джерело: Центр національного спротиву

Війна в Україні, Військові навчання, військовослужбовці, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЄБРР виділить додаткові €1,5 млрд Україні на інфраструктуру та економіку
РФ планує відправити курсантів на війну проти України – ЦНС
Росія історично самообнулилася: в ОП відреагували на карту “без України”
РФ планує відправити курсантів на війну проти України – ЦНС
Росіяни скинули авіабомбу на дитсадок у Сумській області
РФ планує відправити курсантів на війну проти України – ЦНС
Грузія підтримує Україну, але не впроваджуватиме прямі санкції проти РФ – прем’єр
РФ планує відправити курсантів на війну проти України – ЦНС
Ключові пункти залишилися під контролем РФ: як в України свого часу забрали Бєлгород і Кубань
РФ планує відправити курсантів на війну проти України – ЦНС
Відео
Економіка
На скільки може здорожчати електроенергія та чи залишать субсидії

Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (24.05.2023)
РФ планує відправити курсантів на війну проти України – ЦНС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (24.05.2023)
РФ планує відправити курсантів на війну проти України – ЦНС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (24.05.2023)
РФ планує відправити курсантів на війну проти України – ЦНС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (24.05.2023)
РФ планує відправити курсантів на війну проти України – ЦНС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь