Вересень, 10 в 22:58

Успішний контрнаступ ЗСУ змушує російських військових масово тікати з України та шукати способи для збереження свого життя.

Україна поважає міжнародне право, тому окупанти мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84.

Потім військовополонені РФ мають виконати всі вимоги українських військових.

Зараз дивляться

Кому потрібно здаватися в полон:

Збройним силам України; Силам територіальної оборони України; Національній поліції України; Службі безпеки України.

Як правильно здатися в полон, якщо ти один:

Відкинути зброю убік. Стати прямо. Підняти руки вгору. Також зійде білий прапор (його можна зробити своїми руками – просто відірвіть верхню смугу від російського триколору). Гучно кричати “Здаюся” (можна російською, її в Україні розуміють).

Як правильно здатися в полон, якщо вас група чи цілий підрозділ:

Скласти всю наявну зброю перед собою на далекій відстані. Стати прямо перед військовою технікою. Вона має бути заглушена (не в бойовому положенні). Як переговорник для повідомлення українських військових про бажання здатися в полон приймається як мінімум офіцер. З білим прапором та без зброї.

Військовополоненим надаються такі гарантії:

Амністія тим, хто добровільно здав військову техніку та склав свою зброю. Телефонний дзвінок рідним та близьким.

Що буде з військовими після полону:

Після закінчення війни військовополонених звільняють: вони повертаються до своєї країни. Жоден із військовополонених вже не може бути використаний на дійсній військовій службі. Усе конфісковане майно (гроші, цінні предмети) повертається військовополоненим.