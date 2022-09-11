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Факти / Україна

Білий прапор і зброя на землі: інструкція для військових РФ, як правильно здатися в полон

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Білий прапор і зброя на землі: інструкція для військових РФ, як правильно здатися в полон

Успішний контрнаступ ЗСУ змушує російських військових масово тікати з України та шукати способи для збереження свого життя.

Україна поважає міжнародне право, тому окупанти мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84.

Потім військовополонені РФ мають виконати всі вимоги українських військових.

Зараз дивляться

Кому потрібно здаватися в полон:

  1. Збройним силам України;
  2. Силам територіальної оборони України;
  3. Національній поліції України;
  4. Службі безпеки України.

Як правильно здатися в полон, якщо ти один:

  1. Відкинути зброю убік.
  2. Стати прямо.
  3. Підняти руки вгору.
  4. Також зійде білий прапор (його можна зробити своїми руками – просто відірвіть верхню смугу від російського триколору).
  5. Гучно кричати “Здаюся” (можна російською, її в Україні розуміють).

Як правильно здатися в полон, якщо вас група чи цілий підрозділ:

  1. Скласти всю наявну зброю перед собою на далекій відстані.
  2. Стати прямо перед військовою технікою. Вона має бути заглушена (не в бойовому положенні).
  3. Як переговорник для повідомлення українських військових про бажання здатися в полон приймається як мінімум офіцер. З білим прапором та без зброї.

Військовополоненим надаються такі гарантії:

  1. Амністія тим, хто добровільно здав військову техніку та склав свою зброю.
  2. Телефонний дзвінок рідним та близьким.

Що буде з військовими після полону:

  1. Після закінчення війни військовополонених звільняють: вони повертаються до своєї країни.
  2. Жоден із військовополонених вже не може бути використаний на дійсній військовій службі.
  3. Усе конфісковане майно (гроші, цінні предмети) повертається військовополоненим.

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