Трамп готує санкції проти тіньового флоту РФ, якщо до 8 серпня не буде перемир’я

Сполучені Штати Америки можуть запровадити санкції проти тіньового флоту Російської Федерації, якщо Москва відкине пропозицію про припинення вогню в Україні до 8 серпня.

Санкції США проти флоту РФ через війну

Як повідомляє Financial Times із посиланням на кількох людей, знайомих з обговореннями в Білому домі, це відбудеться вперше під час президентства Дональда Трампа.

За словами двох співрозмовників видання, додаткові санкції проти тіньового флоту Росії розглядаються як простий перший крок до запровадження обмежень у бік Москви.

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Ще одне джерело розповіло, що в Білому домі розглядають різні кроки, деякі з них стосуються тіньового флоту РФ.

Адміністрація попереднього президента США Джо Байдена включила до санкційного списку 213 танкерів, які Росія використовувала для транспортування сирої нафти, хімікатів і нафтопродуктів.

Дотепер нинішній глава Білого дому Дональд Трамп утримувався від нових санкцій, роблячи акцент на дипломатичних переговорах.

Спеціальний представник США Стів Віткофф має відвідати Москву до кінця тижня. За словами джерела, остаточне рішення Трампа про можливі заходи проти Росії, ймовірно, ухвалять після його повернення.

Як зазначив співрозмовник, все залежить від того, що привезе Віткофф після поїздки до Росії. Якщо ж він повернеться з порожніми руками, тоді президент США розлютиться, стверджує джерело.

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