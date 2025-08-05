Україна неодноразово пропонувала РФ тишу в небі, але росіяни цинічно порушували – Зеленський

Російські війська зараз намагаються зробити удари по Україні більш інтенсивними. В Україні повністю підтримують американську пропозицію негайного припинення вогню.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 5 серпня 2025 року.

Зеленський про повітряне перемир’я

– Сьогодні говорив із президентом Трампом. Найголовніше – про закінчення війни. Він дуже добре поінформований, знає про російські удари та ситуацію на фронті, – сказав глава держави.

За словами президента, Україна пробувала вже дуже багато різних форматів, щоб припинити вогонь і вбивства.

Зараз дивляться

Як звернув увагу Зеленський, Україна пропонувала РФ тишу в небі – відсутність таких ударів ракет і дронів, загалом по цивільній інфраструктурі, а також конкретно – по енергетиці.

Проте все це цинічно порушувалося росіянами, наголосив президент.

Навіть коли росіяни не били ударними дронами Shahed по Україні, то атакували просто по енергетичному обладнанню і трансформаторах, звернув увагу Зеленський.

Крім цього, армія РФ жодного дня не припиняла терору проти цивільних та не давала реальної повної тиші на фронті.

Першопричиною війни є лише бажання росіян контролювати життя, підкорювати та вбивати сусідів. Якби не це, війни б не було, вважає президент України.

На його думку, дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу, зокрема США, а також на загрозу більш жорстких санкцій за війну.

Дійсно, один із ключових санкційних треків має бути спрямований проти російської нафти, адже у РФ мають закінчитися гроші на війну, щоб країна-агресор пішла на мир, переконаний президент.

– Працюємо заради цього. Я вдячний усім у світі, хто підтримує, – резюмував Володимир Зеленський.

Нещодавно видання Bloomberg з посилання на джерела повідомило, що Росія розглядає повітряне перемир’я в Україні за пропозицією президента США Дональда Трампа, однак без припинення війни та бойових дій на землі.

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