Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Пенсії, соціальна допомога і ВПО: очільник Мінсоцполітики анонсував зміни
Не бачимо прогресу: Рубіо про чергові переговори з оточенням Путіна про Україну
Всім зробив гарно: Іво Бобул згадав свої чотири шлюби та найбільшу помилку
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
4 хв.

Україна неодноразово пропонувала РФ тишу в небі, але росіяни цинічно порушували – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Російські війська зараз намагаються зробити удари по Україні більш інтенсивними. В Україні повністю підтримують американську пропозицію негайного припинення вогню.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 5 серпня 2025 року.

Зеленський про повітряне перемир’я

– Сьогодні говорив із президентом Трампом. Найголовніше – про закінчення війни. Він дуже добре поінформований, знає про російські удари та ситуацію на фронті, – сказав глава держави.

За словами президента, Україна пробувала вже дуже багато різних форматів, щоб припинити вогонь і вбивства.

Зараз дивляться

Як звернув увагу Зеленський, Україна пропонувала РФ тишу в небі – відсутність таких ударів ракет і дронів, загалом по цивільній інфраструктурі, а також конкретно – по енергетиці.

Проте все це цинічно порушувалося росіянами, наголосив президент.

Навіть коли росіяни не били ударними дронами Shahed по Україні, то атакували просто по енергетичному обладнанню і трансформаторах, звернув увагу Зеленський.

Крім цього, армія РФ жодного дня не припиняла терору проти цивільних та не давала реальної повної тиші на фронті.

Першопричиною війни є лише бажання росіян контролювати життя, підкорювати та вбивати сусідів. Якби не це, війни б не було, вважає президент України.

На його думку, дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу, зокрема США, а також на загрозу більш жорстких санкцій за війну.

Дійсно, один із ключових санкційних треків має бути спрямований проти російської нафти, адже у РФ мають закінчитися гроші на війну, щоб країна-агресор пішла на мир, переконаний президент.

– Працюємо заради цього. Я вдячний усім у світі, хто підтримує, – резюмував Володимир Зеленський.

Нещодавно видання Bloomberg з посилання на джерела повідомило, що Росія розглядає повітряне перемир’я в Україні за пропозицією президента США Дональда Трампа, однак без припинення війни та бойових дій на землі.

Читайте також
Україна отримає $500 млн на закупівлю американської зброї й ракет для Patriot – Зеленський
Зеленський

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийРакетні удари РосіїРосія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь