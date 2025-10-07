Уряди країн ЄС домовилися обмежити пересування російських дипломатів у межах Єврооюзу через зростання спроб диверсій, які, за даними розвідки, часто здійснюють шпигуни під дипломатичним прикриттям.

Про це пише газета Financial Times.

Дипломатам РФ обмежать пересування ЄС

Згідно з новими правилами, російські дипломати в столицях країн ЄС повинні будуть повідомляти місцеві уряди про свої поїздки перед перетином кордону країни, де вони акредитовані.

Зараз дивляться

Ініціатива, яку просуває Чехія, є частиною пакету санкцій, який готує Брюссель у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Глава МЗС Латвії Байба Браже у соцмережі X поширила посилання на матеріал видання, зазначивши, що це одна з пропозицій, яку вона висунула на своєму першому засіданні очільників МЗС ЄС у квітні 2024 року.

За її словами, вона повністю підтримує позицію Чехії.

Finally. This is one of the proposals I made at my first EU Foreign Affairs ministers meeting in April 2024, in full support of Czech thinking. “EU to curb Russian diplomats’ travel as suspected spy attacks mount”. https://t.co/SaxwQZBP5g — Baiba Braže (@Braze_Baiba) October 7, 2025

Для ухвалення пакету потрібна одностайна підтримка держав-членів ЄС. За інформацією двох осіб, поінформованих про переговори, Угорщина, яка раніше виступала проти цього заходу, зняла своє вето.

За даними розвідок ЄС, російські шпигуни під дипломатичним прикриттям часто очолюють агентурні мережі або проводять операції поза країною акредитації, щоб уникнути контролю контррозвідки.

Уряд Чехії наполягає на введенні таких обмежень із травня 2024 року. Прага вже заборонила в’їзд кільком російським дипломатам, яких підозрюють у розвідувальній діяльності. Водночас сотні інших дипломатів залишаються акредитованими в Австрії і можуть легально перетинати кордон із Чехією.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що обмеження необхідні для відновлення принципу взаємності.

– Немає сенсу в тому, щоб російський дипломат, акредитований в Іспанії, міг приїхати до Праги, коли йому заманеться. Ми повинні застосовувати сувору взаємність у виданні короткострокових дипломатичних віз відповідно до Віденської конвенції, – сказав він виданню.

30 вересня уряд Чехії ухвалив рішення заборонити в’їзд до країни російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не отримали національну акредитацію від Праги.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.