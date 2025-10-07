Правительства стран ЕС договорились ограничить передвижение российских дипломатов в пределах Евросоюза из-за роста попыток диверсий, которые, по данным разведки, часто совершают шпионы под дипломатическим прикрытием.

Об этом пишет газета Financial Times.

Дипломатам РФ ограничат передвижение по ЕС

Согласно новым правилам, российские дипломаты в столицах стран ЕС должны будут сообщать местные правительства о своих поездках перед пересечением границы страны, где они аккредитованы.

Инициатива, которую продвигает Чехия, является частью пакета санкций, который готовит Брюссель в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Глава МИД Латвии Байба Браже в соцсети X опубликовала ссылку на материал издания, отметив, что это одно из предложений, которое она выдвинула на своем первом заседании глав МИД ЕС в апреле 2024 года.

По ее словам, она полностью поддерживает позицию Чехии.

Finally. This is one of the proposals I made at my first EU Foreign Affairs ministers meeting in April 2024, in full support of Czech thinking. “EU to curb Russian diplomats’ travel as suspected spy attacks mount”. https://t.co/SaxwQZBP5g — Baiba Braže (@Braze_Baiba) October 7, 2025

Для принятия пакета требуется единодушная поддержка государств-членов ЕС. По информации двух лиц, осведомленных о переговорах, Венгрия, которая ранее выступала против этой меры, сняла свое вето.

По данным разведки ЕС, российские шпионы под дипломатическим прикрытием часто возглавляют агентурные сети или проводят операции вне страны аккредитации, чтобы избежать контроля контрразведки.

Правительство Чехии настаивает на введении таких ограничений с мая 2024 года. Прага уже запретила въезд нескольким российским дипломатам, которых подозревают в разведывательной деятельности. В то же время сотни других дипломатов остаются аккредитованными в Австрии и могут легально пересекать границу с Чехией.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что ограничения необходимы для восстановления принципа взаимности.

– Нет смысла в том, чтобы российский дипломат, аккредитованный в Испании, мог приехать в Прагу, когда ему вздумается. Мы должны применять строгую взаимность в выдаче краткосрочных дипломатических виз в соответствии с Венской конвенцией, – сказал он изданию.

30 сентября правительство Чехии приняло решение запретить въезд в страну российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, которые не получили национальную аккредитацию от Праги.

