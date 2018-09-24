Найбільшій в Європі компанії можуть передати в концесію 5 українських лісгоспів

Державне агентство лісових ресурсів України веде переговори про передачу в концесію 5 лісгоспів австрійській компанії Holzindustrie Schweighofer, найбільшому в Європі лісозаготівельнику.

Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на відповідний лист Держлісагентства, адресований власникові Holzindustrie Schweighofer Геральду Швайгофферу.

Мова йде про ДП Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство (Житомирська область), Олевське лісове господарство (Житомирська область), Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство Камінь-Каширськагроліс (Волинська область), Сторожинецький лісгосп” (Чернівецька область), Хотинський лісгосп (Чернівецька область).

Пропозиція про взяття лісгоспів в концесію продиктована важким фінансовим становищем вітчизняних лісгоспів, що різко ускладнилося після введення земельного податку на лісові землі України (введений законом України від 10.07.2018 №2497-VIII Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств).

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– До введення цих змін лісові господарства сплачували земельний податок як складову рентної плати. Введення додаткового податку може призвести до вимушеного банкрутства підприємств, – йдеться в листі.

Виходячи з цього, віденському підприємцю пропонується розглянути можливість взяття в концесію п’яти лісгоспів, що дозволить налагодити на належному рівні міжнародне співробітництво та підвищить конкурентоспроможність українських державних лісогосподарських підприємств.

Лист датований 6 вересня цього року і підписано заступником голови Держлісагентства Володимиром Бондарем.

Компанія Holzindustrie Schweighofer працює в сегменті B2B, тобто не виробляє готову продукцію з дерева, а поставляє деревину промисловим клієнтам, по суті будучи дуже великою лісопилкою. Одне з найпотужніших лісопильних підприємств компанії знаходиться всього в 100 км від українського кордону в Румунії.

Також зазначається, що кілька років тому Holzindustrie Schweighofer анонсувала будівництво заводу в Україні, в Коломиї, але відмовилася від цих планів на користь експорту українського лісу на свої румунські потужності.

Як зазначено на сайті, Holzindustrie Schweighofer – традиційна сімейна компанія австрійського походження, широко представлена у Центральній та Східній Європі, особливо в Румунії. На підприємствах компанії працює більше 3100 співробітників в Австрії, Німеччині та Румунії. Девіз компанії – Дерево – наша пристрасть.

Раніше Факти ICTV писали, що Верховна Рада України ухвалила законопроект Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів і запобігання неналежному переміщенню необроблених лісоматеріалів.

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