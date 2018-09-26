Дощі і люті морози: якою буде зима в Україні

Зима цього року буде теплою і дощовою, проте в окремі дні варто чекати і 20-градусного морозу.

Про це повідомила завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, передає Українська правда.

– За тими прогнозами, які є на сьогоднішній день, метеорологи не очікують аномально холодної зими в Європі. За даними світових центрів сезонного прогнозування, очікується, що у нас зима цього року може бути значно теплішою кліматичної норми. Ми знову очікуємо теплу зиму, таку ж, як у минулому році, – сказала вона.

За словами Балабух, очікується, що цього року середня зимова температура буде на 1-2 градуси вище норми і складе +2 ..- 3 градуси.

– Потепління атмосфери триває і далі, і температура повітря може бути взимку теплішою, ніж зазвичай. Ця зима може бути на 2 градуси теплішою, ніж протягом останніх 30 років. Очікується, що температура повітря у середньому може коливатися за зиму від +2 до -3 градусів. Це середня температура за сезон, – сказала Балабух.

Вона додала, що опади переважно очікуються у вигляді дощу або мокрого снігу.

– Нульова ізотерма, яка зараз знаходиться десь на рівні Одеси, може просуватися більше на північ. Тому можливість формування стійкого снігового покриву на півдні країни досить низька. Але це не означає, що там не буде випадати сніг, – сказала представник УкрГМІ.

– Разом з тим на тлі досить високих температур ми очікуємо, що будуть затоки арктичного повітря, коли температура повітря вночі і навіть вдень може знижуватися до -20 градусів і нижче. Але це будуть досить короткочасні періоди, – додала Балабух.

Опади синоптики очікують переважно у межах норми.

– В Україні за зиму, як правило, може випадати від 90 до 200 мм опадів. Найбільше у Карпатах. У грудні і січні на сході може бути трохи більше опадів, а у лютому на заході може спостерігатися дефіцит опадів. Але якщо будуть такі високі температури, то опади будуть випадати переважно у вигляді дощу або мокрого снігу. Це у свою чергу призведе до ожеледиці, налипання мокрого снігу, – сказала Балабух.

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