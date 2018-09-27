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Вбивство Захарченка: бойовики готувалися до повалення ватажка “ДНР”

СБУ опублікувала запис переговорів помічника тимчасового ватажка “ДНР” Дениса Пушиліна з іншими бойовиками, в яких обговорюється “державний переворот”.

Служба безпеки України опублікувала на сайті аудіозапис переговорів помічника тимчасового ватажка “ДНР” Дениса Пушиліна з іншими бойовиками, в яких обговорюється намір повалення з посади тодішнього ватажка “ДНР” Олександра Захарченка.

– Розмова між офіційним помічником Пушиліна Олександром Лаврентьєвим і двома невідомими сталася 12 червня о 16.50 в ресторані Yuvam у турецькому місті Анталія. Аудіозапис підтверджує підготовку Пушиліним “державного перевороту” у псевдореспубліці, – йдеться у повідомленні.

Бойовики акцентували увагу на заміні “глави” “ДНР”, після чого проблема Захарченка буде вирішена.

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До слова, швидка реакція МЗС РФ на вбивство Олександра Захарченка видає спроби Росії прикрити маріонеток, яких підтримує Кремль.

Відео: Служба безпеки України

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