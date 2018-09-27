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Убийство Захарченко: боевики готовились к свержению главаря “ДНР”

СБУ опубликовала запись переговоров помощника временного главаря “ДНР” Дениса Пушилина с другими боевиками, в которых обсуждается “государственный переворот”.

Служба безопасности Украины опубликовала на сайте аудиозапись переговоров помощника временного главаря “ДНР” Дениса Пушилина с другими боевиками, в которых обсуждается намерение свержения с должности тогдашнего главаря “ДНР” Александра Захарченко.

– Разговор между официальным помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными произошел 12 июня в 16.50 в ресторане Yuvam в турецком городе Анталия. Аудиозапись подтверждает подготовку Пушилиным “государственного переворота” в псевдореспублике, – говорится в сообщении.

Боевики акцентировали внимание на замене “главы” “ДНР”, после чего проблема Захарченко будет решена.

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К слову, быстрая реакция МИД РФ на убийство Александра Захарченко выдает попытки России прикрыть марионеток, которых поддерживает Кремль.

Видео: Служба безпеки України

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