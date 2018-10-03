Факти ICTV розібрались, чи вигідно Україні співпрацювати з МВФ (який ще не надав останній транш у розмірі майже 2 млрд доларів) , які умови він ставить та до чого тут ціни газ.

Останній транш Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,9 млрд доларів Україні досі не надали. Місія МВФ, що відвідувала державу у вересні, поїхала без ухваленого рішення. Вони не поспішають видавати Україні гроші.

Чотирьохрічна програма кредитування МВФ закінчується в березні 2019 року. За цей час Україна отримала чотири транші на суму 8,7 млрд доларів. Хоча узгоджено було 17,5 млрд.

Навіщо брати кредити у МВФ

Факти ICTV поговорили з Марією Репко з Центру економічної стратегії, яка розповіла, навіщо Україні співпрацювати з МВФ та чому піднімуть ціни на газ.

Кошти, які МВФ надає Україні, йдуть не до бюджету країни, а до резервів НБУ. Згодом ці гроші спрямовують на підтримку стабільності валютного курсу. Тобто, втримують курс гривні від різких змін.

Україні вигідно і потрібно співпрацювати з МВФ. За словами експерта, кредити МВФ створюють Україні імідж надійного позичальника:

– Маючи програму з МВФ, Україна може запозичити навіть у приватних кредиторів на 2-3% дешевше, ніж вона може позичити, не маючи цієї програми.

Найближчі два роки Україні доведеться активно сплачувати зовнішній борг. Дешеві кредити їй дуже необхідні:

– Вони (борги – Ред.) тяжіють дамоклевім мечем над головою. Якщо ми не погасимо, то Україні знову доведеться заходити на переговори, реструктуризацію, рефінансувати ці борги за дуже високими ринковими ставками.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що кредити МВФ – лише тимчасова необхідність.

МВФ надає Україні кредити на вигідних умовах – близько 1% річних за користування коштами. Інші міжнародні організації не готові для такої співпраці. Поки що в Україні немає альтернативних джерел для отримання грошей. Однак, коли економіка України стабілізується, сплачувати борги і поповнювати золотовалютні резерви можна буде з державних коштів.

Останній транш під загрозою

Імовірність останнього траншу від МВФ була дуже висока. Однак, місія несподівано поїхала з України, так і не надавши фінальної відповіді.

Експерти сходяться на думці – через довготривале невиконання вимог Україною, МВФ поставило під сумнів надійність країни. У фонді підвищилась недовіра до України.

Це рішення МВФ може призвести до перегляду умов, на яких Україна отримувала гроші, та посилення вимог до країни. Так, Репко зазначила:

– Якщо уряд доведе, що він виконує свої зобов’язання, можливо фонд стане нам більше довіряти. Відсутність траншу означає, що довіра на нулі. І вимагаються дуже серйозні попередні дії.

При чому тут газ

Для того, аби отримати черговий транш, Україна має виконати ряд вимог: створити Антикорупційний суд, прийняти бюджет на 2019 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.

Урегулювання цін на газ – одна з основних вимог.

Там вимагають підняти ціни для населення до ринкового рівня – це майже на 50% більше, аніж платять зараз.

Замість 6,95 грн за кубометр, ціна підвищиться до 11 гривень.

У МВФ вважають: вигідний видобуток газу в Україні почнеться, коли для внутрішніх споживачів ціна буде така ж як і на імпортний газ. Тоді українські газодобувні компанії стануть конкурентоспроможними та прибутковими.

Економічний експерт Марія Репко зазначає, що допоки ціни не підвищено, держава витрачає великі кошти на урегулювання різниці:

– Наші податки можуть йти на освіту, на охорону здоров’я, на зарплату, за них можна будувати мости і так далі. Натомість вони йдуть на компенсацію різниці ринкової ціни газу та адміністративно-регульованої.

Якісна соціальна політика допоможе громадянам впоратись з підвищенням:

– Нормальна європейська світова практика – субсидії тим, хто не може сам сплачувати за комунальні послуги.

Міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко запевнив Факти ICTV, що гроші на субсидії закладені у бюджеті на 2019 рік, тому ціна на газ не спричинить проблем для українців:

– Люди, які цього потребують, будуть отримувати субсидії. Тому підвищення ціни на газ їх жодним чином не торкнеться. В проекті державного бюджету на 2019 рік ми заклали необхідну опцію субсидій.

Співпраця з МВФ вигідна для України. Навіть зважаючи на висунуті умови. З МВФ в державі є запас коштів на випадок коливання курсу. Більше того, на міжнародній арені Україна виглядає надійним позичальником, якому навіть МВФ надає транші.

Середньостатистичні українці опинитись у складному становищі: з одного боку підвищення істотно вдарить по “гаманцю”, з іншого – є шанс на економічну стабілізацію.

Державні діячи запевняють, що підвищення не позначиться на українцях, адже на 2019 рік в бюджет закладені кошти на субсидії всім, хто потребує цього.

Фото: офіційні сторінки Facebook, dreamstime

Лілія Ященко