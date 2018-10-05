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До Грузії з ID-картками: Тбілісі скасував візи для українців

Україна та Грузія підписали угоду про взаємне скасування візових вимог і перетин громадянами спільного кордону за ID-картками.

– Разом із прем’єр-міністром Грузії Мамука Бахтадзе підписуємо угоду про взаємне скасування візових вимог, – написав Володимир Гройсман в Facebook.

Читайте: Рік безвізу! Що змінилося для України

Він зазначив, що угодою передбачено, що громадяни України зможуть подорожувати до Грузії на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-карт, що містять безконтактний електронний носій.

Раніше Факти ICTV писали, що на  полях Генасамблеї ООН Україна підписала угоду про безвізовий режим з Уругваєм.

Фото: dreamstime.

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