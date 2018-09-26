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Україна підписала угоду про безвіз з Уругваєм

На полях Генасамблеї ООН Україна підписала угоду про безвізовий режим з Уругваєм.

На полях Генасамблеї ООН Україна та Уругвай підписали Угоду про безвізовий режим між країнами, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

Підписання відбулося у присутності президента Петра Порошенка.

– Ще з однією країною встановлено безвізовий режим. В присутності Президента в будівлі Генасамблеї ООН підписано угоду про це з Уругваєм, – написав Цеголко.

Читайте: Україна вишле консула Угорщини, якщо його не відкличуть – Клімкін

До слова, президент Петро Порошенко передав ноту щодо непродовження Договору про дружбу з РФ генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу.

Фото: Святослав Цеголко

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