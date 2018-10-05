Новообрані члени Центральної виборчої комісії (ЦВК) прийняли присягу на пленарному засіданні Верховної Ради.

Присягу прийняли всі 14 членів ЦВК, призначені на посади 20 вересня.

Парламент підтримав звільнення 13 членів Центральної виборчої комісії, термін повноважень яких закінчився.

Водночас дві особи продовжують виконувати обов’язки членів ЦВК.

18 вересня Верховна Рада збільшила кількісний склад Центральної виборчої комісії з 15 до 17 членів.

Членами ЦВК стали:

Алла Басалаєва

Андрій Євстігнєєв

Олег Конопольський

Світлана Кущова

Ольга Лотюк

Віталій Плукар

Євген Радченко

Тетяна Сліпачук

Леонтій Шипілов

перший заступник міністра юстиції України Наталія Бернацька

директор департаменту аналітичної роботи МВС Михайло Вербенський

народний депутат з фракції Народний фронт Ірина Єфремова

заступник керівника секретаріату парламентського комітету з питань правової політики і правосуддя Ольга Желтова

народний депутат з фракції Радикальної партії Тетяна Юзькова

До слова, 26 вересня Кабінет міністрів України звільнив першого заступника міністра юстиції України Наталію Бернацьку у зв’язку з обранням її членом ЦВК.

А 4 жовтня Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Ірини Єфремової (фракція Народний фронт) і Тетяни Юзькова (фракція Радикальна партія) з тієї ж причини.

Нагадаємо, G7 підтримала оновлення ЦВК в Україні.