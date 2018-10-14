﻿﻿Меморіал загиблим воїнам відкрили на території Міністерства оборони.

Про це повідомляє прес-служба Лига.net.

У церемонії відкриття брав участь президент Петро Порошенко з дружиною.

Комплекс складається із залу пам’яті, в якому знаходиться книга пам’яті з іменами загиблих військовослужбовців, і стела з дзвоном.

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У дні, коли гинули захисники України, дзвін битиме стільки разів, скільки воїнів загинуло. Чотири дні в році, коли на фронті не було втрат, дзвін мовчатиме.

У день відкриття Меморіалу дзвін вдарив один раз.









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До слова, вчора у Вірменії відбулося відкриття першого в країні пам’ятника українському поету Тарасу Шевченку.

Фото: Лига.net.