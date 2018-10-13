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У Вірменії відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку

У Вірменії відбулося відкриття першого в країні пам’ятника українському поету Тарасу Шевченку.

Пам'ятник Шевченку

В Єревані (Вірменія) відбулося відкриття першого в країні пам’ятника українському поету Тарасу Шевченку, повідомляє прес-служба посольства України у Вірменії.

У заході брали участь українські дипломати, вірменські політики, представники української громади, місцева інтелігенція.

– Відбулася церемонія освячення монумента. Творчий колектив Дніпро заспівав пісню Реве та стогне Дніпр широкий, – йдеться у повідомленні.

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До слова, в районному центрі Золочів Львівської області вандали знищили пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Фото: прес-служба посольства України у Вірменії

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