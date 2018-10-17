Українські політики та чиновники повинні вчитися у австрійських колег економічному прагматизму.

Про це в інтерв’ю газеті Факти та коментарі заявив співголова групи міжпарламентських зв’язків Україна-Австрія, народний депутат України Сергій Рибалка.

За його словами, сьогоднішня мета австрійської влади у світі полягає в просуванні австрійського експорту за кордоном, освоєнні нових ринків і залучення австрійського бізнесу до вигідних інвестиційних проектів.

– Саме високі економічні показники надають Австрії вплив всередині Європейського Союзу та взагалі на міжнародній арені. От такому економічному прагматизму ми повинні вчитися у австрійських колег, – сказав народний депутат.

Сергій Рибалка назвав головні завдання для української влади у відносинах з Австрією.

– По-перше, поглиблювати економічну співпрацю. Нам потрібно просувати власний експорт та залучати австрійські інвестиції, причому бажано у високотехнологічні виробництва. По-друге, доносити власну позицію про ситуацію на Донбасі австрійським політикам. Росія робить усе, аби зблизитись із європейськими країнами та зняти з себе економічні санкції. А Україні потрібен мир. Тому ми потребуємо якомога більше союзників на світовій арені, – сказав співголова групи міжпарламентських зв’язків Україна-Австрія.

За його словами, на перший погляд Австрія – маленька європейська країна.

– Україна більша за Австрію у 7 разів за територією і майже у 5 разів за кількістю населення. Проте за економічними показниками все навпаки. Австрія впевнено входить у двадцятку найбагатших країн світу, якщо розглядати показник ВВП на душу населення. Він у шість разів вищий за український. Те, що Австрія колись була імперією, до якої входила частина України, сьогодні майже забулось. І австрійська еліта не переймається вчорашніми примарами, а прагматично думає про майбутнє, – сказав Сергій Рибалка.

Нагадаємо, що на переконання народного депутата від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергія Рибалки, влада повинна значно підвищити ефективність управління державними банками.