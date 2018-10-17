У столиці штату Техас (США) мер підписав документ про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні та визнання цієї трагедії геноцидом українського народу.
– Столиця штату Техас, місто Остін, офіційно приєдналася до вшанування 85-х роковин Голодомору-геноциду 1932-33 років в Україні, – повідомляє посольство України в США.
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Мер міста Стів Адлер видав спеціальну прокламацію, яка встановила 10 листопада 2018 Днем пам’яті жертв цієї трагедії.
Раніше Факти ICTV писали, що Сенат США одностайно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Фото: посольство України в США.
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