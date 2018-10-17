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У Техасі визнали Голодомор геноцидом

У столиці штату Техас (США) мер підписав документ про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні та визнання цієї трагедії геноцидом українського народу.

– Столиця штату Техас, місто Остін, офіційно приєдналася до вшанування 85-х роковин Голодомору-геноциду 1932-33 років в Україні, – повідомляє посольство України в США.

Читайте: Нью-Йорк визнав Голодомор геноцидом

Мер міста Стів Адлер видав спеціальну прокламацію, яка встановила 10 листопада 2018 Днем пам’яті жертв цієї трагедії.

Раніше Факти ICTV писали, що Сенат США одностайно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Фото: посольство України в США.

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