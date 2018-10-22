На території шостого арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба Ічнянського району (Чернігівська область) від боєприпасів очищені всі 39 населених пунктів, розташованих навколо арсеналу.

Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

За даними відомства, на території арсеналу Міноборони випадків детонації боєприпасів не спостерігалося.

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Також очищено 35 з 80 ділянок розмінування, 16-ти кілометрова зона забруднення зменшена до 10-ти кілометрової. Вилучено 9 578 вибухонебезпечних предметів (за добу – 1 157), відпрацьовано 282 повідомлення населення про виявлення боєприпасів (два за добу).

У районі надзвичайної ситуації залучено сили та засоби загальною чисельністю 545 осіб та 124 одиниць техніки.

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