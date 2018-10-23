У Європарламенті сьогодні відбудуться дебати щодо порушення Росією міжнародного права в Азовському морі, результатом яких стане ухвала жорсткої резолюції.

У резюлюції, за яку повинні голосувати у четвер, європарламентарії планують засудити дії Росії в Азовському морі, яка порушує норми міжнародного морського права, передає Укрінформ.

Окрім того, Європарламент планує засудити будівництво Росією Керченського мосту та закликати Захід і ЄС рішуче діяти у відповідь на таку поведінку РФ, що може призвести до ескалації конфлікту в Європі.

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Нагадаємо, Росія затримує в акваторії Азовського моря судна, що прямують до українських портів.

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