Нові санкції Росії проти України не торкнуться українців, які перебувають у Росії.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Указ Володимира Путіна передбачає відповідні санкції на дії України, які не торкнуться українців, що перебувають в Росії, повідомляє УНІАН.
– Президент Путін неодноразово говорив, що ми не вважаємо в даному випадку своїм візаві з якихось рестрикції український народ, – заявив Пєсков, додавши, що український народ є “братнім”, за винятком певних категорій.
Так, Указ Путіна Про застосування спеціальних економічних заходів у зв’язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації наказує уряду розробити перелік осіб, до яких буде вжито заходів.
– Україна вживає заходів і щодо економіки, і щодо юридичних осіб, і по відношенню до фізичних осіб. Тому ні першого, ні другого, ні третього виключати не можна, – сказав Пєсков.Читайте: Санкции России против Украины: Путин играет в классическую теорию игр Путін ввів санкції проти України Історія санкцій у світі: до чого приводили і що чекає Росію
Водночас прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що українським компаніям, які потраплять під російські санкції, загрожує блокування активів, заборона виведення капіталів і поставок деяких товарів.
За словами Медведєва, обмеження торкнуться лише тих, хто “завдає шкоди Росії”, передає РИА Новости.
Нагадаємо, Україна і ще три країни продовжили санкції проти Росії.
Фото: Dreamstime