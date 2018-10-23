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Кого торкнуться санкції РФ проти України – заява Кремля

Нові санкції Росії проти України не торкнуться українців, які перебувають у Росії.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Указ Володимира Путіна передбачає відповідні санкції на дії України, які не торкнуться українців, що перебувають в Росії, повідомляє УНІАН.

– Президент Путін неодноразово говорив, що ми не вважаємо в даному випадку своїм візаві з якихось рестрикції український народ, – заявив Пєсков, додавши, що український народ є “братнім”, за винятком певних категорій.

Так, Указ Путіна Про застосування спеціальних економічних заходів у зв’язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації наказує уряду розробити перелік осіб, до яких буде вжито заходів.

– Україна вживає заходів і щодо економіки, і щодо юридичних осіб, і по відношенню до фізичних осіб. Тому ні першого, ні другого, ні третього виключати не можна, – сказав Пєсков.

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Водночас прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що українським компаніям, які потраплять під російські санкції, загрожує блокування активів, заборона виведення капіталів і поставок деяких товарів.

За словами Медведєва, обмеження торкнуться лише тих, хто “завдає шкоди Росії”, передає РИА Новости.

Нагадаємо, Україна і ще три країни продовжили санкції проти Росії.

ФотоDreamstime

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