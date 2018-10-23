21 жовтня 2018 року під час розіграшу 1002-го тиражу лотереї Лото-Забава у Великій грі було виграно 1 000 000 гривень у категорії “три горизонталі з двома пільговими підковками”.

Виграш було гарантовано кулькою з парним числом 14, що першою випала з великого лототрону на початку ефіру. Щасливий квиток №0217555 придбали у Миколаєві у ЛОТО маркеті, що знаходиться на розі вул. Троїцька та вул. Космонавтів. Переможець став 307-м багатієм на лічильнику мільйонерів Лото-Забава та 28-им у цьому році.

Оператор державних лотерей М.С.Л. запрошує новоспеченого мільйонера стати почесним учасником елітного КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ М.С.Л., завітати до Києва та взяти участь у ексклюзивній подарунковій програмі “Два дні з життя мільйонера” для двох осіб.

Усіма перевагами членства у КЛУБІ МІЛЬЙОНЕРІВ М.С.Л. уже скористалися Катерина Білодід, яка має статус ювілейного 300-го мільйонера, та її чоловік Дмитро. Удвох вони провели незабутні вихідні у столиці протягом 13-14 жовтня та отримали призовий сертифікат на 1 000 000 гривень з рук улюблених ведучих у прямому ефірі Лото-Забава.

Нагадаємо, що цього року у Миколаївській області це не перший крупний виграш. 1 квітня 2018 року під час розіграшу 973-го тиражу Лото-Забава на Миколаївщині було виграно 3 000 000 гривень завдяки білету, придбаному через Інтернет. Це була безпрецедентна подія, адже в історії української “Фабрики мільйонерів” досі не вигравали джекпот онлайн. Переможницею стала мешканка села Павлівка Олександра Гошкович, яка разом зі своєю внучкою завітала до Києва, щоб узяти участь у програмі “Два дні з життя мільйонера”.

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Оператор державних лотерей М.С.Л. вітає головного переможця 1002-го тиражу та радить звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.