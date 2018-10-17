Вдача продовжує посміхатись українцям. Катерина Білодід із Запоріжжя стала вже трьохсотим мільйонером Лото-Забава.

Уперше в історії лотереї ведучі Анатолій Гнатюк та Лариса Руснак особисто приїхали привітати ювілейну переможницю та запросити її відвідати Київ, передає 24 канал.

Катерина Білодід – соціальний працівник. Вже 10 років вона знаходить родини для дітей-сиріт. Проте, з чоловіком та донькою живуть від зарплати до зарплати. Грати в Лото-Забава почала ще 7 років тому. Каже, що купувала білети регулярно, проте жодного разу нічого не вигравала. Тож втратила віру та протягом чотирьох років навіть не згадувала про лотерею. Але цього разу відчула – вдача обов’язково їй посміхнеться.

– Було якесь внутрішнє передчуття, що потрібно придбати квиток. Я прислухалась до себе, купила лише один лотерейний білет і, як виявилось, він був виграшним. Я дуже вдячна долі, що вона мені подарувала такий шанс і буду старатися використати гроші з розумом, – розповіла 300-й мільйонер Лото-Забава Катерина Білодід.

Разом з чоловіком на ім’я Дмитро, Катерину запросили до студії, а також подарували програму “Два дні з життя мільйонера” від КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ М.С.Л., яка передбачає безліч розваг. Щасливчики пересувалися столицею на білосніжному лімузині, відвідали ресторани та спа-салон, поспілкувалися з ведучими лотереї під час бранчу, узяли участь у професійній фотосесії. Але на цьому розваги не закінчувалися.

– Найбільше сподобалась екскурсія Межигір’ям. По перше, там природа дуже красива, все так красиво зроблено, олені бігають, – сказав чоловік переможниці “Лото-Забава” Дмитро Щербак.

Родзинкою програми став майстер-клас з екстремального водіння квадроциклів.

– Було спершу дуже складно, незвично, боялась кудись врізатись. Але згодом все вийшло, я, навіть, почала якісь фінти робити трошки, – поділилась 300-й мільйонер Лото-Забава Катерина Білодід.

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Родина Білодід планує купувати білети і надалі. До речі, того ж дня, коли вони отримали свій чек на 1 млн грн, на українській фабриці мільйонерів Лото -Забава з’явився черговий багатій, вже 306-й за всю історію цієї лотереї.