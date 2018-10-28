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Українські воїни пробігли Марафон Морської піхоти у США

У Вашингтоні українська команда воїнів-учасників АТО успішно фінішувала у двох забігах 43-го Марафону Морської піхоти США.

Так, чотири українця подолали дистанцію 10 км, ще четверо пробігли 42 км, повідомляє Укрінформ.

Старт на обох дистанціях відбувався одночасно, але в різних місцях, на коротку дистанцію – неподалік Конгресу США у Вашингтоні, на повний марафон – біля Пентагону в Арлінгтоні.

Фінішували всі учасники у відомого меморіалу Iwo Jima, присвяченого загиблим воїнам Морської піхоти США.

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Разом із супроводом українці отримали 12 медалей.

– І ці медалі – це відзнака мужності, сили та героїзму наших військових, які попри тяжкі поранення не втратили сили духу, не зламалися. Вони – приклад для кожного з нас. Пишаємося вами, – пише президент України Петро Порошенко на сторінці у Facebook.

Українські ветерани, які взяли участь у Марафоні морської піхоти США, подолали 10 та 42 км забігу. Делегація від України…

Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 28 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, українські спортсмени завоювали ще дві медалі на фінальному етапі міжнародних змаганнях Ігри нескорених.

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