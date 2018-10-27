Перші військові ігри в Україні Сталева міць: смуга перешкод, стрільба та крос
На Дніпропетровщині вперше стартували військово-спортивні ігри Сталева міць. Упродовж трьох днів команди військових і ветеранів бойових дій змагаються в умовах, максимально наближених до бойових.
Жодних вікових обмежень, єдина умова – відсутність проблем зі здоров’ям. Першими тактичну смугу перешкод долають поліцейські.
Умови, в яких перебувають учасники, максимально наближені до реальних. З окопів відкривають вогонь, а вздовж усієї смуги – підривають вибухові пакети й димові шашки.
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Бійці, ветерани АТО, поліцейські та цивільні – загалом понад 60 учасників.
Ігри організатори обіцяють проводити щороку і зробити їх міжнародними. Усе, аби популяризувати військову службу, а головне – допомогти нашим армійцям адаптуватися до мирного життя.
Нагадаємо, з початку воєнних дій на Донбасі небойові втрати серед українських армійців – майже 900 людей.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!