18 та 19 жовтня 2018 року понад дві тисячі учасників п’ятого Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) обмінювались ідеями та досвідом, знаходили партнерів, клієнтів та інвесторів.

КМЕФ підтвердив свою репутацію бізнес-події світового рівня та потужної платформи для діалогу українських та іноземних бізнесменів, яка відіграє роль генератора нових інвестиційних проектів.

У цьогорічному форумі взяли участь понад 100 спікерів – відомих підприємців, економістів, інвесторів, представників фінансових організацій та влади із більш ніж 30 країн світу. Для висвітлення діяльності форуму його відвідали понад 150 представників ЗМІ, як українських, так і закордонних – із США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Франції.

Відкрив форум прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він нагадав про зростання ВВП України протягом десяти кварталів поспіль і підвищення позицій країни у більшості глобальних рейтингів, але зазначив, що ми можемо та повинні зростати більше, адже Україна має великий нереалізований потенціал.

Прем’єр-міністр впевнений, що людський капітал – це те, що здатне допомогти українській економіці зростати більш ніж на 5% на рік. Тому одним із пріоритетів діяльності уряду є інвестиції в освіту та підготовку професійних кадрів.

Ключовою темою форуму стало майбутнє держав, бізнесу та громад у світі хай-тек – в умовах, коли проривні технології та швидкі трансформації одразу в багатьох секторах змінюють правила гри навіть на стабільних ринках. Експерти з різних сфер дали свої прогнози щодо того, які зміни найбільше вплинуть на життя людства у найближчі роки і що варто робити бізнесу та державам, щоб скористатися викликами нової епохи. Питання саме людського капіталу займало чільне місце в дискусіях, адже для інновацій потрібні таланти і розвинені екосистеми, а не дешева праця та сировина.

– П’ять років тому я пропонував іноземним інвесторам: приходьте в Україну, у нас дешева робоча сила та розумні люди. Але сьогодні ці переваги не працюють, бо важливішими є технології. Перед промисловістю постають два виклики – роботизація та штучний інтелект. Але щоб ефективно використовувати ці інновації та вигравати конкуренцію, компаніям необхідні талановиті фахівці. Тому важливо забезпечити всі можливі умови, щоб таланти залишались у країні та створювали тут успішні команди, – коментує ініціатор КМЕФ, засновник інвестиційної групи UFuture Василь Хмельницький.

Іноземні інвестори також відзначили багатий кадровий потенціал нашої країни. Зокрема, Хосе Мануель Ентреканалес, головний виконавчий директор компанії ACCIONA, яка цього року зайшла до України з великими інвестиціями у відновлювану енергетику, зазначив, що “в Україні є набагато більше талантів, ніж зазвичай можна знайти в країнах, що розвиваються”.

Василь Хмельницький відзначив ще один аспект нової епохи:

– Сьогодні багато великих компаній в Україні впроваджують інновації. Одним із результатів цього процесу стане скорочення робочих місць. Тому державі потрібно підтримувати малих і середніх підприємців – саме вони можуть створити мільйони робочих місць і збалансувати ситуацію на ринку праці.

КМЕФ відіграє важливу репутаційну роль – він представляє Україну іноземному бізнесу. Форум допомагає українським і закордонним підприємцям познайомитись особисто, знайти спільну мову й інтереси, домовитися про розвиток спільних проектів. Для участі в КМЕФ-2018 до Києва, як і у минулі роки проведення форуму, завітали численні делегації потенційних інвесторів – із Італії, Іспанії та інших країн.

Учасники панельних дискусій КМЕФ-2018 багато уваги приділили можливостям і викликам у глобальній конкуренції та трансформаціям, які необхідно втілювати бізнесу в різних сферах для виживання в сучасних умовах. Галузеві фахівці та підприємці також шукали під час форуму відповіді на гострі поточні питання вітчизняної економіки. Серед них: створення екосистеми інновацій для утримання кваліфікованих кадрів в країні, пошук ресурсів для розвитку транспортної інфраструктури, взаємодія малого, середнього та великого бізнесу, впровадження новітніх технологій в агросекторі тощо.

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Київський міжнародний економічний форум (Kyiv International Economic Forum, KIEF) – постійно діючий майданчик для формування стратегії економічного розвитку України. Орієнтований на організацію діалогу експертів, бізнесу та влади, запозичення кращого світового досвіду, створення “дорожньої карти” розвитку та сприяння конвертації ідей у реальні дії.