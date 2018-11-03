Сьогодні в Україні святкують День ракетних військ і артилерії, а також День інженерних військ. Факти ICTV зібрали інформацію про те, чим займаються ці війська.

Встановили свято ракетних військ 31 жовтня 1997 року за важливу роль ракетних військ та артилерії у зміцненні обороноздатності держави. День інженерних військ почав святкуватися через 2 роки. Свято встановили в Україні ураховуючи заслуги інженерних військ у зміцненні обороноздатності держави.

Ракетні війська та артилерія (РВтА) складаються зі з’єднань оперативно-тактичних і тактичних ракет, з’єднань і частин гаубичної, гарматної, реактивної та протитанкової артилерії, артилерійської розвідки, мінометних підрозділів та підрозділів протитанкових керованих ракет.

Їхнє основне завдання – ураження живої сили, танків, артилерії та інших важливих об’єктів під час ведення бойових дій.

Ці війська – основна вогнева сила у сухопутних операціях, які проводяться із застосуванням звичайної зброї. Вони виконують близько 70% загального обсягу завдання із вогневого ураження противника. Крім того, у них можуть бути й засоби ядерного ураження.

На полі бою вони виконують такі завдання:

завоювання і утримання вогневої переваги над супротивником;

ураження його засобів ядерного нападу, живої сили, озброєння, військової і спеціальної техніки;

дезорганізація систем управління військами і зброєю;

руйнування довготривалих оборонних споруд й інших об’єктів інфраструктури;

порушення роботи оперативного й загальновійськового тилу супротивника;

послаблення й ізоляція других ешелонів і резервів супротивника;

знищення танків та інших броньованих машин противника, що прорвалися в глибину оборони;

прикриття відкритих флангів і стиків;

участь у знищенні повітряних і морських десантів супротивника;

дистанційне мінування місцевості і об’єктів;

світлове забезпечення нічних дій військ;

задимлення, осліплення об’єктів супротивника.

Цікаво, що в армії НАТО та багатьох інших країнах світу ці війська називаються польова артилерія.

Інженерні війська – це спеціальні війська, які існують в арміях багатьох країн світу та під час бойових дій та операцій вони виконують найскладніші завдання інженерного забезпечення, які вимагають спеціальної підготовки та застосування різної інженерної техніки та боєприпасів.

Інженерне забезпечення створює своїм підрозділам необхідні умови для своєчасного і прихованого їхнього висування в район бойових дій, розгортання і маневру, підвищення захищеності особового складу, озброєння і військової техніки від усіх засобів ураження, а також для збільшення ефективності завдання противнику втрат в живій силі і техніці та утруднення його дій на місцевості.

Серед завдань, які виконують інженерні війська – наступні:

інженерну розвідку противника, місцевості й об’єктів на ній;

фортифікаційне обладнання місцевості;

обладнання власних інженерних загороджень для протидій противнику;

пророблення проходів у загородженнях, виставлених противником;

обладнання і утримання переправ своїм підрозділам через водні перешкоди;

знищення засобів переправ чи сприятливих для переправи умов для противника;

забезпечення питною водою своїх підрозділів;

здійснення маскування техніки, фортифікаційних елементів, місць зосередження.

До слова, Збройні сили України провели бойові стрільби поблизу окупованого Росією Криму із зенітних ракетних комплексів Бук-М1 та С-300 різних модифікацій.