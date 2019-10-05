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Факти / Україна

Запуск ракет та відбиття нападу ворога. Зенітні війська проводять навчання з бойовою стрільбою

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ проводять підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Запуск ракет та відбиття нападу ворога. Зенітні війська проводять навчання з бойовою стрільбою

Почалися підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою, які проходять серед військових зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ. Цього року вони обіцяють бути більш масштабними. По-перше, буде задіяно більше зброї, по-друге, більше особового складу. Збираються провести більше пусків ракет.

Але головною особливістю цих навчань є те, що наші підрозділи застосовуватимуть сучасний автоматизований мобільний командний пункт Ореанда.

– Це перше застосування Ореанди зенітним ракетним полком в умовах, максимально наближених до бойових, після надходження його на озброєння. До цього Ореанда пройшла успішні заводські випробування і показала свою ефективність на подібних навчаннях у минулі роки, – розповів начальник зенітних ракетних військ ПС ЗСУ генерал-майор Юрій Ставський.

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Кульмінацією стане відбиття масованого повітряного нападу ворога і знищення повітряних цілей одночасно двома зенітними ракетними полками С-300П і Бук-М1, а також окремими дивізіонами С-125.

Зазначається, що навчання проводяться у чотири етапи. Підрозділи відпрацьовують прикриття важливих державних об’єктів у районах постійної дислокації.

До навчань зенітних ракетних військ також залучаються авіація і радіотехнічні війська.

Запуск ракет та відбиття нападу ворога. Зенітні війська проводять навчання з бойовою стрільбою / 3 фотографии

До речі,  міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав пріоритети у реформуванні Міноборони.

Джерело: Командування Повітряних сил

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