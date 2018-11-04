Керівник справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою, померла.

Катерина Гандзюк померла у лікарні, повідомляється на сторінці Хто замовив Катю Гандзюк? в Facebook.

Смерть Гандзюк, за неофіційними даними, наступила через обрив тромбу. Гандзюк було 33 роки.

У Нацполіціі Києва підтвердили факт її смерті, проводяться необхідні слідчі дії.

– Повідомлення про смерть Катерини Гандзюк до чергової частини від лікарів не надходило. Однак для перевірки інформації, поширюваної в соцмережах, до лікарні виїхала слідчо-оперативна група. Факт смерті підтвердився, – сказано в заяві.

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Нагадаємо, напад на Катерину Гандзюк відбувся вранці 31 липня 2018 року – невідомий чекав на радницю мера Херсона біля під’їзду, а коли жінка вийшла – зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк було госпіталізовано, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона до Київського опікового центру.

У Гандзюк діагностували опіки понад 30% тіла. У справі про напад з’явилася додаткова кваліфікація – замовне вбивство.