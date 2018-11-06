6 листопада Київ відзначає 75-ту річницю визволення від нацистів, яке увійшло в історію під назвою Київська наступальна операція.

Операція з визволення Києва тривала понад три місяці. Сам штурм почався 3 листопада 1943 року, а на ранок 6 листопада місто було звільнено від гітлерівців. Цього ж дня звільнили Жуляни, Борщагівку, Боярку, Бучу, Гостомель та інші прилеглі населені пункти.

7 листопада нацистів вибили з Фастова, а 13 числа був визволений Житомир. І на цьому Київська наступальна операція завершилася.

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Факти ICTV підібрали 10 цікавих фактів про визволення Києва від нацистів.

1. Київська наступальна операція тривала з 3 до 13 листопада 1943 року і була складовою частиною Битви за Дніпро.

2. На початок операції радянські війська мали кількісну перевагу над противником – 50 дивізій, до 7 тис. гармат і мінометів, 675 танків та близько 700 літаків проти 33-х ворожих дивізій, майже 400 танків і 665 літаків.

3. Точна кількість загиблих при форсуванні Дніпра і звільненні Києва і досі не відома, але втрати наших військ були набагато більшими. За даними радянської статистики, загинуло 417 тис. солдатів і офіцерів. Історики називають майже вдвічі більшу цифру – 800 тис. загиблих, з урахуванням мирного населення, яке було мобілізоване через польові військкомати зі щойно звільнених територій і практично неозброєне та необмундироване (так звана чорна піхота). Гітлерівська Німеччина втратила вбитими і пораненими 124 тис. солдатів і офіцерів.

Хрещатик, знищений німецькими окупантами. Фото: istpravda.com.ua

4. Сама битва за Дніпро тривала з серпня по грудень 1943 року, ставши однією з наймасштабніших операцій світової історії. Якщо ж вважати її однією операцією, то за кількістю жертв вона перевищить битву під Сталінградом.

5. У боях було задіяно близько 4 млн людей з обох сторін, а лінія фронту становила 1 400 км.

6. За різними данними, загальні втрати – вбиті, поранені і полонені – складають від 1 до 2,7 млн людей.

Переправа радянських військ через Дныпро у 1943-му. Фото: istpravda.com.ua

7. В рамках Битви за Дніпро проти 5 радянських фронтів, у складі яких було 2,6 млн солдатів і офіцерів, 51,2 тис. гармат та мінометів, 2,4 тис. танків і самохідних артустановок, 2 850 бойових літаків німецьке командування виставило 2-гу армію з групи армій Центр та всю групу армій Південь, які налічували 1,24 млн солдатів і офіцерів, 12,6 тис. гармат та мінометів, близько 2100 танків і штурмових гармат та 2000 бойових літаків.

Так виглядав нинішній Майдан Незалежності в 1943-му. Фото: istpravda.com.ua

До слова, для покращення іміджу Київ склав три туристичних маршрути.

Фото: istpravda.com.ua