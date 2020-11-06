В 2020 году 6 ноября Киев отмечает 77-ю годовщину освобождения от нацистов. Считается, что битва за столицу длилась 10 дней, хотя штурм начался 3 ноября 1943 года, а на утро 6 ноября город был освобожден от немецких захватчиков.

В этот же день освободили Жуляны, Борщаговку, Боярку, Бучу, Гостомель и другие прилегающие населенные пункты.

7 ноября нацистов выбили из Фастова, а 13 числа был освобожден Житомир. И на этом Киевская наступательная операция завершилась.



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У советских войск было численное превосходство над противником:

50 дивизий;

около 7 тыс. орудий и минометов;

675 танков;

около 700 самолетов.

У врага насчитывалось 33 дивизии, почти 400 танков и 665 самолетов.

Точное количество погибших при форсировании Днепра и освобождении Киева до сих пор неизвестно, но потери наших войск были намного больше. По данным советской статистики, погибли 417 тыс. солдат и офицеров.

Историки называют почти вдвое большую цифру — 800 тыс. погибших с учетом мирного населения, которое было мобилизовано через полевые военкоматы с только что освобожденных территорий и практически невооруженное и необмундированное (так называемая черная пехота). Гитлеровская Германия потеряла убитыми и ранеными 124 тыс. солдат и офицеров.

По длительности битва за Днепр стала одной из самых масштабных операций в мировой истории. Она длилась с августа по декабрь 1943 года. Если все ее события считать одной операцией, то по количеству жертв она может превзойти битву под Сталинградом.

В боях было задействовано около 4 млн человек с обеих сторон, а линия фронта составляла 1,4 тыс км. По разным данным, общие потери — убитые, раненые и пленные — составляют от 1 до 2,7 млн человек.

В рамках Битвы за Днепр против пяти советских фронтов, в составе которых было 2,6 млн солдат и офицеров, 51,2 тыс. орудий и минометов, 2,4 тыс. танков и самоходных артустановок и 2 850 боевых самолетов, немецкое командование выставило вторую армию из группы армий Центр и всю группу армий Юг.

Они насчитывали 1,24 млн солдат и офицеров, 12,6 тыс. орудий и минометов, около 2,1 тыс. танков и штурмовых орудий и 2 тыс. боевых самолетов.

В целом большинство областей современной Украины находились под немецкой оккупацией от двух до трех лет. Поэтому трагедия Второй мировой войны не обошла ни одной украинской семьи.

Считается, что потери Украины в годы нацистской оккупации составляли 5,2 млн человек. Все главные факты об освобождении Украины от нацистских захватчиков вы можете прочитать в нашем материале.