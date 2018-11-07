На алеї Героїв Небесної Сотні у Києві почали демонтаж пам’ятника Небесній сотні – для проведення слідчих експериментів.
У центрі Києві спеціальні служби демонтують тимчасовий меморіал Небесній сотні, передає РБК-Україна.
Це необхідно для проведення слідчого експерименту, в ході якого мають встановити – звідки розстрілювали євромайданівців у лютому 2014 року на Інститутській.
Коли слідство закінчиться, планують почати роботи з побудови меморіалу Героям Небесної Сотні.
Меморіал Героям Небесної сотні в Києві демонтують / 2 фотографии
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Нагадаємо, з боку Майдану на всій Алеї Героїв Небесної сотні буде розташовуватися меморіальна стела, яка аркою врізатиметься в пагорб. На кожній із вертикальних плит будуть написані імена загиблих.
Фото: РБК-Україна
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