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Меморіал Героям Небесної сотні в Києві демонтують

На алеї Героїв Небесної Сотні у Києві почали демонтаж пам’ятника Небесній сотні – для проведення слідчих експериментів.

Меморіал Героям Небесної сотні демонтують

У центрі Києві спеціальні служби демонтують тимчасовий меморіал Небесній сотні, передає РБК-Україна.

Це необхідно для проведення слідчого експерименту, в ході якого мають встановити – звідки розстрілювали євромайданівців у лютому 2014 року на Інститутській.

Коли слідство закінчиться, планують почати роботи з побудови меморіалу Героям Небесної Сотні.

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Меморіал Героям Небесної сотні в Києві демонтують / 2 фотографии

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Нагадаємо, з боку Майдану на всій Алеї Героїв Небесної сотні буде розташовуватися меморіальна стела, яка аркою врізатиметься в пагорб. На кожній із вертикальних плит будуть написані імена загиблих.

Фото: РБК-Україна

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