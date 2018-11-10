Після здорожчання газу з 1 листопада на 23% тарифи на тепло мають підвищуватися не більш ніж на 16%, запевняє прем`єр-міністр Володимир Гройсман.

Надмірне підвищення тарифів на тепло і воду глава уряду назвав шахрайством і спробою нажитися на людях, повідомляє Урядовий портал.

– Коли я чую, що тарифи на тепло і воду можуть зрости на 70%, у мене питання: з якого дива це має відбутися?…Ми порахували: якщо газ подорожчав на 23%, то тарифи на тепло мають підвищуватися не більш ніж на 16%, – заявив Гройсман в ефірі одного з загальнонаціональних каналів.

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Нагадаємо, з 1 листопада в Україні підвищили ціну на газ на 23,5%.

Другий етап підвищення тарифів на газ відбудеться у травні наступного року. Так, з 1 травня по 31 грудня ціна на газ для населення має становити приблизно 9851,66 грн за 1 тис. куб. м.

Фото: Кабмін