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Майже на чверть! З 1 листопада в Україні виростуть ціни на газ – Кабмін

З першого листопада в Україні підвищать ціну на газ на 23,5%.

– Перемовини з МВФ ми розпочинали з підвищення цін на газ для населення на 60%. Але внаслідок перемовин та пошуку компромісу ми знайшли інший підхід. І ціни на газ з 1 листопада для населення зростуть лише на 23,5%, – зазначив  прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Таким чином, уже з 1 листопада 2018 року ціна за 1000 м³ складе 8550 грн. Зараз українці платять 6958 грн за 1000 м³.

Також глава уряду додав, що прийняте рішення дуже складне для кожного громадянина, але підкреслив, що субсидіями будуть забезпечені всі, хто їх потребує.

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– Я думаю, що прихильників такого рішення тут немає, але це абсолютно вимушений крок, – констатував прем’єр.

Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня – це ключова вимога МВФ.

Раніше Факти ICTV писали, що тарифи на опалення і гарячу воду зростуть для мешканців Дніпровського та Дарницького районів Києва.

Фото: УНІАН.

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