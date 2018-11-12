Президент Петро Порошенко заявив, що не підпише бюджет на 2019 рік, якщо уряд не врахує його вимогу щодо забезпечення субсидіями тих, хто їх реально потребує.

Про це глава держави сказав на засіданні Ради регіонального розвитку.

– Забезпечення субсидіями – моя головна вимога до бюджету на 2019 рік. І якщо її не врахують при підготовці державного кошторису до другого читання, то зроблю те, чого ще ніколи не робив – просто не підпишу бюджет! – попередив Порошенко урядовців.

Він наголосив, що від зростання тарифів на газ не повинна постраждати жодна бідна людина.

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Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада прийняла у першому читанні проект держбюджету на 2019 рік.