Наступного року грошове забезпечення контрактників Національної гвардії України зросте на 30%, а житло отримають півтисячі військовослужбовців-черговиків.

Про це в інтерв’ю Українським новинам розповів заступник командувача з тилу-начальник логістики НГУ генерал-майор Олег Кулик.

– Із 1 січня 2019 року грошове забезпечення зросте на 30%. Об’єктивно: ціни на товари і послуги зросли, тому ми повинні забезпечити військовослужбовцям гідну оплату служби. Тим паче, що дуже часто служба пов’язана із ризиком для життя, – зазначив генерал-майор Кулик.

За його словами, одним із ключових мотиваційних факторів для рішення укласти контракт на службу в НГУ є можливість отримати житло.

– Найбільшого прогресу ми досягли у питанні забезпечення військовослужбовців житлом. Порівняйте: 2015 року нацгвардійці отримали 190 квартир, 2016-го – 215, 2017-го – 271. А на 2018 рік плануємо передати військовослужбовцям і членам їхніх сімей до 400 квартир. Це і службове житло (гуртожитки), і квартири, – розповів заступник командувача НГУ.

Він додав, що на квартирному обліку нині перебувають близько 5400 військовослужбовців НГУ. До кінця року черга скоротиться: у Вишгороді на Київщині буде здано в експлуатацію два 40-квартирні будинки, а в Запоріжжі та Миколаєві – гуртожитки на понад сотню ліжко-місць. Загалом на забезпечення військовослужбовців НГУ житлом держава щороку виділяє понад 200 млн грн. Іще 40 млн грн цього року спрямовано на грошову компенсацію за неотримане житло, яку отримали 89 військовослужбовців. Фінансування компенсацій у 2019-му становитиме 89 млн. грн.

– Очевидно, що зі збільшенням фінансування кількість тих, хто отримав компенсацію, зросте щонайменше удвічі. Тому наступного року півтисячі нацгвардійців будуть гарантовано забезпечені житлом і компенсацією, – резюмував генерал-майор Кулик.

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Як повідомлялося, у Хмельницькому 90 родин учасників антитерористичної операції та ветерани Національної гвардії України отримали квартири у багатоповерхівці, зведені за державною програмою забезпечення житлом військовослужбовців.