Екс-глава Державної фіскальної служби Мирослав Продан заявив, що їхав до Німеччини через Молдову, щоб відвідати батьків.

Екс-глава Державної фіскальної служби Мирослав Продан повідомив у Facebook, що 5 листопада поїхав до Німеччини на лікування, а зупинку в Молдові робив для того, щоб відвідати батьків.

– Я відвідував батьків, які живуть у місті Могилів-Подільський. До Кишиніва – 180 км. Це був дійсно найзручніший маршрут, – заявив Продан.

За його словами, у Держприкордонслужбі підтвердили законність причин для виїзду за кордон.

Він додав, що отримав повістку для проведення слідчих дій щодо кримінального провадження 7 листопада, хоча в САП повідомляють, що надіслали повістку 2 листопада.

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До слова, виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан був звільнений Кабінетом міністрів за власним бажанням.