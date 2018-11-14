PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Украина / Продан рассказал о причине выезда за границу/

Продан розповів про причину виїзду за кордон

Екс-глава Державної фіскальної служби Мирослав Продан заявив, що їхав до Німеччини через Молдову, щоб відвідати батьків.

Екс-глава Державної фіскальної служби Мирослав Продан повідомив у Facebook, що 5 листопада поїхав до Німеччини на лікування, а зупинку в Молдові робив для того, щоб відвідати батьків.

– Я відвідував батьків, які живуть у місті Могилів-Подільський. До Кишиніва – 180 км. Це був дійсно найзручніший маршрут, – заявив Продан.

За його словами, у Держприкордонслужбі підтвердили законність причин для виїзду за кордон.

Він додав, що отримав повістку для проведення слідчих дій щодо кримінального провадження 7 листопада, хоча в САП повідомляють, що надіслали повістку 2 листопада.

Читайте: Сплутав збори і побори. Начальника департаменту ДФС впіймали на хабарі у $20 тис.

До слова, виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан був звільнений Кабінетом міністрів за власним бажанням.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка