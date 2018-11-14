Экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил, что ехал в Германию через Молдову, чтобы посетить родителей.

Экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан сообщил в Facebook, что 5 ноября поехал в Германию на лечение, а остановку в Молдове делал для того, чтобы навестить родителей.

– Я посещал родителей, которые живут в городе Могилев-Подольский. В Кишинев – 180 км. Это был действительно наиболее удобный маршрут, – заявил Продан.

По его словам, в Госпогранслужбе подтвердили законность причин для выезда за границу.

Он добавил, что получил повестку для проведения следственных действий по уголовному производству 7 ноября, хотя в САП сообщают, что прислали повестку 2 ноября.

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К слову, исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан был уволен Кабинетом министров по собственному желанию.