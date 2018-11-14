PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Продан рассказал о причине выезда за границу/

Продан рассказал о причине выезда за границу

Экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил, что ехал в Германию через Молдову, чтобы посетить родителей.

Экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан сообщил в Facebook, что 5 ноября поехал в Германию на лечение, а остановку в Молдове делал для того, чтобы навестить родителей.

– Я посещал родителей, которые живут в городе Могилев-Подольский. В Кишинев – 180 км. Это был действительно наиболее удобный маршрут, – заявил Продан.

По его словам, в Госпогранслужбе подтвердили законность причин для выезда за границу.

Он добавил, что получил повестку для проведения следственных действий по уголовному производству 7 ноября, хотя в САП сообщают, что прислали повестку 2 ноября.

Читайте: Спутал сборы и поборы. Начальника департамента ГФС поймали на взятке в $20 тыс.

К слову, исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан был уволен Кабинетом министров по собственному желанию.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка