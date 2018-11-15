14 листопада Нацбанк ввів в обіг чотири пам’ятні монети шестикутної форми.
Про це повідомляє прес-служба регулятора на офіційній сторінці у Facebook.
Монети випущені номіналом в 5 гривень і всі вони присвячуються науці. У кожної монети є свій унікальний сюжет – Ера світу, Ера змін, Ера технологій і Людина, час, простір.
У монет 6 граней, вони виготовлені зі срібла 999 проби, прикрашені кольоровим друком і локальної позолотою.
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Маса дорогоцінного металу в кожній монеті становить 15,55 г.
Всього було введено 4 тис. монет кожної серії.
Монети будуть продаватися тільки в наборі за ціною 2536 грн в Ощадбанку і Укргазбанку.
Нагадаємо, в квітні Нацбанк ввів в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні, які поступово замінять паперові банкноти відповідного номіналу.
Фото: oncoins.