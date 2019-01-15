Генеральним директором ПрАТ Фармацевтична фірма Дарниця (Київ) призначений Андрій Обрізан.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Раніше Андрій Обрізан керував проектом міжнародної компанії зі штаб-квартирою у Цюріху (Швейцарія), що розробляє інноваційні продукти в сферах охорони здоров’я, комунікацій і безпеки.

Новий топ-менеджер Дарниці також працював у ряді українських і міжнародних фармкомпаній, серед яких: Корпорація Артеріум, Біофарма, TEVA/PGT Healthcare, RichterGedeon.

Крім того, він має дев’ятирічний досвід роботи у практичній медицині.

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Як зазначає прес-служба, своїми основними завданнями на новій посаді Андрій Обрізан бачить зміцнення лідерства Дарниці на внутрішньому ринку, налагодження партнерських зв’язків із провідними міжнародними виробниками, а також доповнення продуктового портфеля сучасними, ефективними і доступними лікарськими засобами.

– До нашої команди приєднався справжній професіонал. Він має багатогранний досвід не тільки в фармацевтиці, але і в медицині, менеджменті, фінансах, маркетингу, створенні інноваційних продуктів, – прокоментував призначення Дмитро Шимків, голова виконавчої ради керуючої компанії ПрАТ Фармацевтична фірма Дарниця.

Нагадаємо, сам Шимків увійшов до керівництва Дарниці у вересні минулого року. До цього він працював заступником глави Адміністрації Президента України, а ще раніше – очолював українське представництво корпорації Microsoft.

Колишній гендиректор ПрАТ Фармацевтична фірма Дарниця Світлана Діденко обійме посаду члена наглядової ради компанії, де зосередиться на питаннях стратегічного розвитку.

ПрАТ Фармацевтична фірма Дарниця засновано в 1930 році. Є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. У 2017 році компанія отримала чистий дохід від реалізації продукції в розмірі 2,530 млрд грн, що на 19% більше, ніж в 2016 році. Її чистий прибуток в 2017 році склав 342,111 млн грн. Бенефіціарами компанії є сім’я Загорій, в тому числі – депутат Верховної Ради VIII скликання Гліб Загорій.